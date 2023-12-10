Мир 10 декабря 2023, 03:23 Самолет МЧС России с эвакуированными из Газы россиянами вылетел в Москву МЧС: 11-й спецборт ведомства вылетел с россиянами из сектора Газа РИА «Новости»

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Спецборт МЧС России с эвакуированными из Газы гражданами России и членами их семей вылетел из Египта в Москву. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

Это уже 11-й специальный рейс в рамках гуманитарной миссии по эвакуации россиян и их близких из зоны палестино-израильского конфликта.

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«Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приему граждан, прошедших КПП „Рафах“», — уточнили в ведомстве.

Затем людей единой колонной направляют в Каир, где специалисты МЧС оказывают им всю необходимую помощь.

Ранее российское чрезвычайное ведомство направило самолет с 20 тоннами гуманитарной помощи для Газы. Груз сначала передадут представителям Египетского общества Красного Полумесяца. В ведомстве уточнили, что помощь для пострадавших в палестино-израильском конфликте организовала Кабардино-Балкарская Республика.

В конце ноября директор Департамента Ближнего Востока и Северной Африки министерства Александр Кинщак сообщал, что большая часть россиян покинула анклав и была доставлена в Москву самолетами МЧС России.