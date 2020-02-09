Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь в Китай

Ил-76 МЧС России привез в Китай лекарства и средства индивидуальной защиты. Во время разгула коронавируса в Поднебесной людям пригодится все.

Как сообщила пресс-служба спасательного ведомства, гуманитарную помощь доставили в Китай в рамках поручений президента России Владимира Путина и правительства. Россия никогда не стоит в стороне, когда где-то случается беда. Только в 2019 году МЧС РФ оказало адресную гуманитарную помощь государствам Азии, Африки, Европы и Латинской Америки, которые пострадали от разных катаклизмов.

Смертельный коронавирус появился в декабре 2019 года в китайском мегаполисе Ухань. Он вызывает пневмонию. За месяц с небольшим инфекция убила 811 человек. Заразились более 37 тысяч человек. Медики смогли вылечить от коронавируса более 2,5 тысячи человек.

Ранее из Уханя эвакуировали россиян. Они уже несколько дней находятся на карантине под Тюменью. Заболевших среди них нет. В России зафиксировали два случая заболевания коронавирусом: девушка из Китая лечится в Тюмени, а еще один гражданин КНР — в Чите. Ему уже гораздо лучше.