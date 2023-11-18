Мир 18 ноября 2023, 16:34 Самолет МЧС доставит в Москву еще 120 эвакуированных из Газы россиян и членов их семей МЧС: в Москву прилетит еще один борт со 120 эвакуированными из Газы россиянами РИА «Новости»

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Специальный борт МЧС России в ближайшее время доставит очередную группу из 120 россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В министерстве рассказали, что сегодня в Каир доставили более 220 человек. Их привезли двумя колоннами автобусов в оперативный штаб МЧС. Самолетом в Москву отправят сначала первую группу.

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В публикации разместили еще и видеоролик с врачом-анестезиологом-реаниматологом отряда «Центроспас» МЧС России Виктором Белинским. Он рассказал, что всем эвакуированным россиянам оказали необходимую медицинскую помощь.

Всего из зоны палестино-израильского конфликта вывезли более 500 человек, добавили в ведомстве.

Ранее самолет МЧС доставил 30 тонн российской гуманитарной помощи для жителей анклава в Египет. Жителям палестинского анклава собрали продукты, предметы первой необходимости, средства личной гигиены, подушки и матрасы, которые передадут местному обществу Красного Полумесяца. Его сотрудники затем отправят груз через приграничный контрольно-пропускной пункт «Рафах» в сектор Газа, чтобы передать нуждающимся мирным жителям.