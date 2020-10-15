Самолет Лукашенко отказались обслуживать в Германии

Компания Lufthansa Technik не стала обслуживать самолет Александра Лукашенко, приземлившийся в аэропорту Фульсбюттель в Гамбурге. Причиной этого стало недовольство действиями президента Белоруссии.

Как сообщило издание «Наша нива», речь идет о Boeing 737 с регистрационным номером EW-001PA. Профсоюз компании заявил, что требует отставки Лукашенко, проведения новых выборов в Белоруссии и освобождения политических заключенных.

«Это самолет Лукашенко, который приказал стрелять по демонстрантам в Беларуси. Мы, профсоюзные активисты Lufthansa Technik, не забываем о нашей давней традиции международной солидарности и стоим плечом к плечу с белорусскими рабочими», — говорилось в листовке.

Интересно, что сотрудники Lufthansa Technik в 1989 году отказались работать с лайнером президента Румынии Николая Чаушеску.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. По официальным данным, на них победил Лукашенко. Однако часть общества и оппозиция оказались не согласны с результатами выборов. В стране начались протесты.

Недавно белорусский политолог Юрий Воскресенский рассказал о встрече белорусского лидера с представителями оппозиции. Все происходило СИЗО КГБ.