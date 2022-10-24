Самолет Korean Air Lines выкатился за взлетно-посадочную полосу в аэропорту Филиппин | 360°

Мир 24 октября 2022, 17:10 Самолет Korean Air Lines выкатился за взлетно-посадочную полосу в аэропорту Филиппин Самолет Korean Air Lines парализовал работу аэропорта Филиппин после аварийной посадки

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Сложные погодные условия помешали экипажу самолета авиакомпании Korean Air Lines успешно посадить самолет в аэропорту Себу на Филиппинах. Как сообщило агентство Reuters, пилоты дважды пытались приземлиться, а на третий раз самолет с пассажирами выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

В пресс-службе авиакомпании уточнили, что на борту находились 173 человека. Самолет A330 вылетел из Сеула. В результате аварийной посадки никто не пострадал, всех пассажиров успешно эвакуировали.

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«Пассажиров доставили в три местных отеля. Для них организуют альтернативный рейс. В причинах аварийной посадки сейчас разбираются специалисты», — подчеркнули в пресс-службе.

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На распространившихся в социальных сетях кадрах можно увидеть, что самолет получил серьезные повреждения. Носовая стойка и шасси лайнера разрушились.

Аэропорт Себу сообщил, что временно не может принимать и отправлять рейсы в связи с закрытием взлетно-посадочной полосы до уборки самолета. В воздушной гавани подчеркнули, что сообщат, когда работа снова возобновится.