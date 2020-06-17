Самолет Ким Чен Ына совершил перелет из Пхеньяна на восток КНДР

По данным издания, имеется в виду реактивный самолет Ан-148. Ким Чен Ын использует его для коротких перелетов. Уточняется, что на восточном побережье, куда направилось воздушное судно, находится город Синпхо. Предположительно, именно там завершается строительство новой субмарины с баллистическими ракетами.