Самолет Ким Чен Ына совершил перелет из Пхеньяна на восток КНДР
Спецсамолет северокорейского лидера Ким Чен Ына вылетел из Пхеньяна и направился на восточное побережье КНДР. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, имеется в виду реактивный самолет Ан-148. Ким Чен Ын использует его для коротких перелетов. Уточняется, что на восточном побережье, куда направилось воздушное судно, находится город Синпхо. Предположительно, именно там завершается строительство новой субмарины с баллистическими ракетами.