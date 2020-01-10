Самолет из Москвы совершил жесткую посадку в Анталье. Стойка шасси попала внутрь салона

Российский самолет авиакомпании Nordwind Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи. Причиной аварийного приземления стало задымление на борту, пишут местные СМИ.

Как сообщает портал Airporthaber, пилоты решили запросить экстренную посадку в аэропорту из-за произошедшего задымления. Приземление лайнера получилось жестким, но сообщений о пострадавших не поступало.

«Самолет летел без пассажиров, экипаж не пострадал. Была грубая посадка», — сообщил РИА «Новости» осведомленный источник.

На кадрах с самолетом видно, что была повреждена стойка шасси, которая пробила обшивку борта и попала внутрь салона.

По информации портала, утром 10 января Airbus A321 вылетел из Москвы и направлялся в Анталью, но незадолго до приземления экипаж увидел дым.