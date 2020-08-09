Самолет из Франции прилетел в Осло спустя минуту после введения карантина. 158 пассажиров отправили в изоляцию
«Переход в „красную зону“ был объявлен с полуночи. Вне зависимости от того, сел самолет ровно в полночь или минутой позже, пассажиры должны будут оставаться на карантине», — приводит радиостанция RFI слова представителя Минздрава Норвегии Элизабет Йохансен.
Она отметила, что пассажиры смогут провести ближайшие 10 дней в изоляции дома. В гостинице или аэропорту им оставаться необязательно.
По данным радиостанции, власти Норвегии несколько часов решали судьбу пассажиров рейса Ницца — Осло. Норвежские СМИ сообщили, что пассажиры начали аплодировать после сообщения пилота о том, что он успел посадить самолет в полночь, хотя рейс должен был прибыть в 00:10.
Норвегия 5 августа объявила, что в связи с ситуацией с коронавирусом переводит в «красную зону» Францию, Монако, Чехию и Швейцарию из-за превышения индекса заражения (более 20 выявленных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения ежесуточно на протяжении двух недель). По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии норвежские медики выявили более 9,5 тысячи случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 256 человек.