Самолет из Франции прилетел в Осло спустя минуту после введения карантина. 158 пассажиров отправили в изоляцию

Норвегия перевела Францию в «красную зону» опасности заражения 2019-nCoV с 8 августа. Самолет из Ниццы приземлился в аэропорту Осло в 00:01 8 августа, однако всех 158 пассажиров все равно отправили на карантин.

«Переход в „красную зону“ был объявлен с полуночи. Вне зависимости от того, сел самолет ровно в полночь или минутой позже, пассажиры должны будут оставаться на карантине», — приводит радиостанция RFI слова представителя Минздрава Норвегии Элизабет Йохансен.

Она отметила, что пассажиры смогут провести ближайшие 10 дней в изоляции дома. В гостинице или аэропорту им оставаться необязательно.

По данным радиостанции, власти Норвегии несколько часов решали судьбу пассажиров рейса Ницца — Осло. Норвежские СМИ сообщили, что пассажиры начали аплодировать после сообщения пилота о том, что он успел посадить самолет в полночь, хотя рейс должен был прибыть в 00:10.

Норвегия 5 августа объявила, что в связи с ситуацией с коронавирусом переводит в «красную зону» Францию, Монако, Чехию и Швейцарию из-за превышения индекса заражения (более 20 выявленных случаев COVID-19 на 100 тысяч населения ежесуточно на протяжении двух недель). По данным Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии норвежские медики выявили более 9,5 тысячи случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 256 человек.