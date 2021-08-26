Самолет итальянских ВВС попал под обстрел в аэропорту Кабула

Участвующий в эвакуации самолет итальянских ВВС попал под обстрел во время взлета в аэропорту Кабула. По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщило издание La Stampa.

Стрельбу открыли по итальянскому самолету C-130, вылетевшему из афганской столицы. Воздушное судно попало под обстрел, когда шасси оторвались от взлетно-посадочной полосы. При этом двигатели работали на полную мощность, чтобы самолет мог подняться в воздух.

Самолетом управляла женщина-офицер ВВС Италии. Она быстро увела C-130 из-под пуль. Предположительно, обстрел вели из пулеметов, установленных за пределами аэропорта.

На борту находятся 98 мирных жителей и журналисты. Самолет продолжил движение по намеченному маршруту. Людей доставят на авиабазу в Кувейте, откуда они вылетят в Италию на самолете Boeing KC-767.

Военные самолеты Италии за прошедшие сутки вывезли из Кабула около тысячи афганцев.

Ранее посол РФ сообщил об эвакуации всех россиян из Кабула, которые пожелали покинуть Афганистан. Специальными бортами Минобороны вывезли 360 человек.