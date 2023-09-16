Мир 16 сентября 2023, 19:42 Самолет группы высшего пилотажа упал около аэродрома Турина La Stampa: скоростной самолет Frecce Tricolori упал и взорвался в Турине

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Самолет группы Frecce Tricolori в ходе испытаний для запланированных показательных полетов упал рядом с аэродромом в Турине. Как сообщила итальянская газета La Stampa, пилот успел катапультироваться перед падением борта.

В социальных сетях появилось видео с моментом крушения самолета, где видно, как пилот в последний момент катапультируется и спускается на парашюте. В этот момент борт ударился о землю, взорвался и загорелся.

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По данным журналистов, на месте погибла пятилетняя девочка. Ее девятилетнего брата с ожогами доставили в местную больницу. По последним данным, также госпитализация понадобилась матери и отцу погибшего ребенка. Пилот упавшего самолета тоже получил ожоги.

Борт после падения продолжил движение вдоль взлетно-посадочной полосы и сбил несколько транспортных средств.

В ближайшее время надзорные авиаслужбы должны объявить о начале расследования, чтобы понять причины аварии и все связанные с ней обстоятельства.

Предварительной причиной ЧП назвали влетевшую в самолет стаю птиц. По данным журналистов, после столкновения упавший самолет отсоединился от группы.

Ранее стало известно об экстренной посадке военно-транспортного самолета Osprey 1 Корпуса морской пехоты США в гражданском аэропорту Оита японского города Кунисаки. По словам представителей воздушной гавани, командир экипажа запросил экстренную посадку. Для этого задержали взлет и вылет нескольких гражданских бортов.