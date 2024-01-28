Мир 28 января 2024, 01:07 Самолет экстренно сел в Анталье после криков о помощи в из грузового отсека Лайнер срочно сил в Анталье после криков о помощи в из грузового отсека Freepik

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Крики о помощи раздались из грузового отсека самолета авиакомпании Pegasus, который летел из Стамбула в Эр-Рияд. Об этом сообщил сайт HavaSosyalMedya.

«Как утверждается, во время полета самолета Airbus A321, выполняющего рейс PC690 из стамбульского аэропорта имени Сабихи Гекчен в Эр-Рияд, экипаж услышал крики „помогите“ из багажного отделения», — сказано в материале.

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Журналисты отметили, что пилоты решили экстренно посадить самолет в аэропорту Антальи. Воздушное судно село примерно в 0:10 (время совпадает с московским).

Новой информации по самолету пока не поступило.

Ранее французская газета Le Matin сообщила, как едва живого мигранта с переохлаждением нашли в аэропорту Париж-Орли во время осмотра в нише шасси самолета. Мужчина выжил, его положили в местную больницу.