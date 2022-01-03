Самолет Байдена попал в снежную бурю. Видео

Президент США Джо Байден попал в снежную бурю после приземления в штате Мэриленд. Американскому лидеру пришлось провести в самолете около получаса.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как Байден спускается по заснеженному трапу. При этом на улице продолжается сильная метель, из-за которой президенту приходится прикрывать лицо ладонью. У самолета Байдена встречал черный автомобиль, в который сначала сел он сам, а затем загрузили его вещи из самолета.

По информации The Sun, после приземления борта на авиабазе Эндрюс американскому лидеру пришлось провести в самолете около получаса. Это время понадобилось для уборки снега с взлетно-посадочной полосы.

Согласно прогнозам синоптиков, до конца 3 января в Вашингтоне может выпасть до 30 сантиметров осадков. Из-за сильного снегопада в городе уже закрыли офисы федеральных органов и образовательные учреждения. Многие рейсы в аэропортах отменили. Сейчас в столице США продолжают усиленно работать экстренные службы.