Самолет «Авроры» прибыл в Сеул, чтобы забрать застрявших россиян

Самолет авиакомпании «Аврора» прибыл в Сеул, чтобы забрать россиян из Южной Кореи. В Хабаровск собираются вывезти более 120 человек, среди которых дети.

Рейс 5450 вылетел из Хабаровска в 12:51 (05:51 по московскому времени). Самолет прибыл в аэропорт Инчхон в 14:29 (08:29 по московскому времени). Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло обоих аэропортов.

Обратно в Хабаровск самолет вылетит в 16:00. Регистрация для пассажиров уже закончилась, вот-вот начнется посадка. Прибытие рейса запланировано на 19:45 по хабаровскому времени. После приезда россияне должны будут на 14 дней изолироваться. Иногородних поместят в обсерватор.

В Южной Корее застряли жители Дальнего Востока, Москвы, Калининграда, Челябинска. В беседе с «360» они рассказали, что уже 10 дней живут в аэропорту Инчхон. В российском посольстве сообщили, что в аэропорту оказались «около 50 человек, не имеющих местожительства в республике и достаточных финансовых средств для размещения в гостиницах». О рейсах «Авроры» для вывоза россиян сообщалось и ранее, но каждый раз самолеты отменяли.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Сейчас за границей находятся около 25 тысяч россиян, подавших заявку на возвращение на родину. Их привозят в Россию специально организованными рейсами.

В Москву туристов возвращают только через аэропорт Шереметьево. При этом воздушная гавань не принимает больше 500 человек в сутки. В другие регионы лимит — не более 200 человек в день.