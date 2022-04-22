Самолет Ан-26 упал в Запорожской области

Лайнер Ан-26, который выполнял технический рейс, упал в Запорожской области Украины. Об этом сообщила Запорожская областная военная администрация в Telegram-канале.

«Сегодня утром в Вольнянском районе Запорожской области упал самолет Ан-26», — сказано в сообщении.

Уточняется, что самолет выполнял технический рейс, есть пострадавшие.

Telegram-канал «Военный обозреватель» сообщил, что самолет принадлежал ВС ВСУ. Ан-26 является военно-транспортным самолетом.

Все подробности и обстоятельства случившегося уточняются.