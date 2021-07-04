Самолет Ан-2 упал на рисовое поле в Казахстане

Самолет Ан-2 потерпел крушение на юге Казахстана. Оба пилота остались живы, их доставили в больницу. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС республики сообщил «Интерфакс».

На борту самолета находились 67-летний и 54-летний пилоты. Их доставили в больницу. По предварительным данным, их состояние оценивается как удовлетворительное.

Воздушное судно разбилось в воскресенье около 07:00 по местному времени (04:00 по московскому). Самолет рухнул в 12 километрах от села Караултобе в Кызылордынской области. Ан-2 совершал обработку рисовых полей. Через несколько километров после взлета возникла техническая неисправность. При вынужденной посадке самолет упал на поле.

Предположительно, упавший самолет принадлежит ТОО «Илиса».

В марте в Казахстане потерпел крушение самолет Ан-26. На борту находились шесть военнослужащих. Четверо из них погибли. А в апреле в Карагандинской области совершил аварийную посадку истребитель Су-30СМ, принадлежащий погранслужбе республики. Летчики выжили, они успели катапультироваться.