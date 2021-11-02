Самолет Ан-26 с россиянами упал в Южном Судане

В Южном Судане разбился Ан-26. Грузовой самолет потерпел крушение при взлете в аэропорту Джубы, сообщила Tamazuj.

Судно направлялось из Джубы в Мабан, но уже на взлете самолет разбился. По предварительным данным, на борту находились пять членов экипажа, включая двух россиян. Все они погибли, сообщило Associated Press.

Гендиректор воздушной гавани Кур Куол сообщил, что самолет принадлежит авиакомпании Optimum Aviation. По его словам, на борту не было пассажиров, только члены экипажа. Рассматривается версия о технической неисправности.

Представитель перевозчика заявил, что причины катастрофы пока неизвестны. На место направили группу инженеров, которые займутся выяснением обстоятельств крушения.

В России последний случай крушения Ан-26 произошел 22 сентября. Самолет пропал с радаров во время технического полета в Хабаровском крае. Обломки судна и останки членов экипажа на следующее утро обнаружили в районе горы Хребтова. Все шесть человек, которые были на борту, погибли. По предварительной версии, причиной крушения стала ошибка пилотирования вследствие сильной усталости летчиков.