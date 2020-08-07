Самолет Air India разорвало на две части после неудачной посадки

На появившихся кадрах видно, что самолет разорвало на две части. Обломки разбросало на большое расстояние.

По данным сайта News18, погибли пилот и двое пассажиров. По словам полиции, по меньшей мере 35 человек получили ранения. Все они госпитализированы.

Официальные лица аэропорта заявили, что на месте продолжаются поиски 100 человек. Спасательной операции мешает сильный ливень. На место прибыли медики и спасатели.

Генеральное управление гражданской авиации Индии инициировало расследование всех обстоятельств аварии.

«Рейс Air India из Дубая, на борту которого находились 174 пассажира, занесло при посадке в аэропорту Карипур в Кожикоде, штата Керал. На борту находились шесть членов экипажа, включая двух пилотов», — говорится в заявлении Air India Express.

По предварительным данным, самолет приземлился во время сильного ливня, он проехал всю взлетно-посадочную полосу, но не остановился и продолжил движение, пока не рухнул с обрыва и не развалился на две части.

Это не первая трагедия в штате Керал за последние дни. Из-за сильных дождей в штате начались оползни. Погибли не менее 15 человек.