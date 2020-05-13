    13 мая 2020, 18:06

    Самой пожилой геймершей признали 90-летнюю японку

    Дарья Морозова

    Жительница Японии 90-летняя Хамако Мори попала в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая геймерша. Об этом сообщил телеканал «Мир 24» со ссылкой на сайт Книги.

    Женщина рассказала, что начала играть в 39 лет, когда увидела, что этим увлекаются ее дети.

    «Это выглядело весело и я подумала, что это несправедливо — играют только дети», — объяснила она и уточнила, что сначала играла, пока никто не видит.

    Сейчас у Хамако свой YouTube-канал, у которого более 150 тысяч подписчиков.