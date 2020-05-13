Самой пожилой геймершей признали 90-летнюю японку

Женщина рассказала, что начала играть в 39 лет, когда увидела, что этим увлекаются ее дети.

«Это выглядело весело и я подумала, что это несправедливо — играют только дети», — объяснила она и уточнила, что сначала играла, пока никто не видит.

Сейчас у Хамако свой YouTube-канал, у которого более 150 тысяч подписчиков.