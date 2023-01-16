Мир 16 января 2023, 12:16 Самого разыскиваемого босса мафии арестовали в Италии Скрывавшегося 30 лет главу мафии «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро арестовали в Италии Википедия

Читать 360tv в

Полиция Италии задержала самого разыскиваемого босса мафиозной группировки «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро, который скрывался 30 лет. Как сообщила газета La Repubblica, задержание провели в больнице Палермо, куда руководитель преступной группы прибыл для обследования.

Для задержания босса мафии в частную клинику направили вооруженные группы карабинеров и полиции. Денаро вывели из медицинского учреждения в наручниках, а после посадили в черный фургон и увезли.

Реклама

Маттео Мессина Денаро скрывался от правосудия с 1993 года. Он оставался последним крупным боссом итальянской мафии. Журналисты отметили, что ровно 30 лет назад в Палермо в руки полиции попал еще один криминальный авторитет Сальваторе Риина.

Реклама

Арест Денаро уже прокомментировала премьер-министр Италии Джорджа Мелони. Она назвала это великой победой государства, которое не спасовало перед структурами мафии.