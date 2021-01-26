Самого отважного алабая выберут в Туркмении

«<…> Глава государства Гурбангулы Бердымухамедов распорядился обеспечить высокий организационный уровень торжеств, приуроченных к знаменательным в жизни страны и народа событиям», — говорится в сообщении.

По словам руководителя Международной ассоциации «Туркменские алабаи» Сердара Бердымухамедова, в рамках праздничных мероприятий также состоится конкурс красоты алабаев и соревнования по аджилити. Президент отметил, что обязательно должен быть сделан акцент на торжественности и национальном колорите.

В жюри конкурса будут сидеть профильные специалисты. А победителю конкурса присудят титул «Отважный туркменский алабай года».

Кроме того, Бердымухамедов обратил внимание, что уникальные качества этой породы собак должны быть отражены в произведениях скульпторов, художников и ювелиров. Их творчество будет представлено на выставке, приуроченной к торжеству. В Туркменистане неспроста такое внимание к породе — алабай является достоянием и национальной гордостью государства.