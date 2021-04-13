Самого большого кролика в мире украли у экс-модели Playboy

Бывшая модель журнала Playboy Аннетт Эдвардс лишилась своего любимого питомца — самого большого кролика в мире по кличке Дариус. Кто-то украл животное у хозяйки из вольера в английском графстве Вустершир. Об этом сообщил телеканал Sky News.

По данным телевизионщиков, Эдвардс пообещала дать тысячу фунтов тому, кто вернет кролика домой. Хозяйка грызуна рассказала, что Дариус был уже старым, поэтому не мог иметь потомства. Животное украли в ночь на 11 апреля.

Местная полиция попросила всех, кто хоть что-то знает о судьбе Дариуса, сообщить в правоохранительные органы. Этот кролик в 2010 году попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый крупный представитель своего вида в мире. Длина его тела составляет 129 сантиметров.

Бывшая модель Аннетт Эдвардс очень любит кроликов. Сейчас у нее дома живут более ста особей. Ранее она потратила круглую сумму на пластические операции, чтобы походить на мультипликационную героиню Джессику Рэббит.