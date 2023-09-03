Мир 03 сентября 2023, 20:48 «Самое время для переговоров». Байдену намекнули на мирное урегулирование кризиса на Украине Экс-советник Пентагона Макгрегор призвал Байдена начать переговоры с Россией РИА «Новости»

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Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор призвал президента США Джо Байдена заставить киевские власти пойти на мирные переговоры с Россией. Об этом американский военный написал в соцсети X (бывший Twitter).

«Сейчас самое время для переговоров. Именно Вашингтону, а не Москве нужен выход из многочисленных катастроф», — написал Макгрегор.

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По словам полковника, затяжной конфликт, разрушающий Украину, а также собственные проблемы в экономике США требуют решительных действий Белого дома.

Ранее бывший премьер-министр Финляндии Александр Стубб заявил, что мировое сообщество должно надавить на Россию и Украину, чтобы стороны вернулись за стол переговоров. По мнению политика, Китай и крупные страны Юго-Восточного региона должны надавить на Москву, а США и ЕС, в свою очередь, — аналогичным образом оказать давление на Киев.

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