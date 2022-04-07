«Самое святое, что у меня есть». Мать погибшего героя ДНР 7 лет прятала от нацбатов его награды
Мать погибшего героя ДНР впервые показала награды сына, которые 7 лет прятала от нацбатов
Жительница Мариуполя Татьяна впервые за семь лет показала награды своего сына Алексея Исупова, героически погибшего в 2014 году в Донецке. Видео с рассказом матери опубликовано в Telegram-канале Народной милиции ДНР.
Стрелок минометного расчета Исупов в 2015 году посмертно награжден орденом «За воинскую доблесть» I степени. Это награда за «мужество, храбрость и отличное выполнение заданий».
«Сын позвонил мне 10 июня и говорит: я уезжаю в командировку в Кривой Рог. Он даже не сказал, что едет в Донецк, чтобы родители не волновались. Уже потом я поняла, что он 11 июня поехал в Донецк на войну», — со слезами вспомнила Татьяна.
Она рассказала, как семь лет прятала награды сына от украинских националистов. Часть наград хранилась у родителей женщины.
«Они пенсионеры, у них обысков не было. В чулане, в кладовке прятали, чтобы не долезть было», — поделилась Татьяна.
А медали Алексея она хранила у груди.
«Это самое святое, что есть у меня. Я горжусь своим сыном. У меня он действительно защитник», — сообщила Татьяна.