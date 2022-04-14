Попавшие в плен российские военнослужащие в ходе специальной операции на Украину имеют шанс остаться в живых, если их схватят кадровые подразделения вооруженных сил. Но в случае попадания в руки территориальной обороны или других парамилитарных подразделений могут начаться пытки. Об этом «360» рассказал бывший полковник СБУ Василий Прозоров.

Он пояснил, что подобные вооруженные подразделения не подчиняются никому и действуют исключительно по собственным соображениям.

По словам эксперта, жестокость к пленным объясняется тем, что Киев по факту не контролирует целые группы военнопленных. При этом власти Украины стараются для западных стран выглядеть соблюдающими мировые правила.

«Самое страшное для военнопленных — попасть в руки территориальной обороны. Потому что если попадешь к кадровому подразделению вооруженных сил, то шансы остаться в живых есть. А территориальная оборона никому не подчиняется, действует по собственному разумению. Все факты жестокости со стороны вот таких вот ублюдков свидетельствуют только о том, что нет единого органа контроля, нет управляемости, жесткой дисциплины», — заявил Прозоров.

Бывший полковник подчеркнул, что российские военные действуют придерживаются международных положений, потому что понимают, что любой прокол распространится по всему миру и начнет использовать против них.

«Командование четко это осознавая, все время бойцам говорит, что ни в коем случае, нельзя с пленными обходиться жестоко и негуманно. Сдался в плен, если попал живой, то все пожалуйста: в камеру, трехразовое питание, звонок родным», — пояснил Прозоров.

Он добавил, что все это обеспечивает жесткая дисциплина российских войск.

По мнению офицера, устраивающие пытки украинские боевики сейчас чувствуют свою полную безнаказанность. Достоверной информации о том, что происходит сейчас на линиях соприкосновения у них нет, а пропаганда рисует картины, что победа уже близка.

«Они думают, что победителей не судят и отвечать им за это не придется. Мне кажется, что это объясняет такую жестокость. Что мы победим и никто нам вопросов задавать не будет. Когда начнется протрезвление, тогда они кинутся стирать свои аккаунты в социальных сетях, зачищать свои видео и фото», — подытожил эксперт.

Накануне СК России завел уголовные дела после обнаружения на Украине тел четырех российских военных со следами пыток. Проведенная экспертиза подтвердила, что травмы убитые получили еще при жизни. Причастными к преступлению в ведомстве назвали украинских военных.