«Самое страшное позади». Началась эвакуация жителей Волновахи

МЧС организовало эвакуацию жителей города Волноваха, которые до сих пор остаются в подвалах, куда спрятались во время боев Народной милиции ДНР и украинских военных. Местного жителя Дмитрия Ивановича в безопасное место забрал с собой журналист Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов. Видео из машины он опубликовал на своем канале.

Журналист попросил Дмитрия Ивановича передать привет своим родственникам, чтобы они не волновались.

«Я живой, здоровый. Вывозят меня. Спасибо ребятам, дай Бог им здоровья и победы», — заявил мужчина.

Пегов отметил, что эвакуированного мужчину передадут сотрудникам МЧС, которые занимаются эвакуацией местных жителей.

«Самое страшное позади. Мчим из Волновахи, скоро специальный репортаж о том, как проходит зачистка», — пообещал журналист.

Народная милиция ДНР освободила Волноваху от украинских войск после нескольких дней боев. Официальный представитель ДНР Эдуард Басурин заявил, что сейчас город очищают от мин, которые оставили перед отступлением украинские военные.