«Самое сложное впереди» — гендиректор ВОЗ
Об этом Гебрейесус сообщил журналистам на конференции, сообщает «Интерфакс».
«Поверьте, самое сложное — впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию», — подчеркнул он.
Он отметил, что многие недооценивают опасность инфекции. Он добавил, что, коронавирусная инфекция очень заразная и представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.
Ранее США приостановила взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Президент США Дональд Трамп пояснил, что организация не смогла адекватно получить информацию и поделиться ею своевременно. Поэтому она не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность.
В мире зафиксировано 2 458 150 случаев заражения инфекцией. Погибли 168 906 человек, по данным института Хопкинса.