Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что людей ожидают непростые испытания из-за коронавируса. Он отметил, что самое сложное еще впереди.

Об этом Гебрейесус сообщил журналистам на конференции, сообщает «Интерфакс».

«Поверьте, самое сложное — впереди. Но мы можем предотвратить эту трагедию», — подчеркнул он.

Он отметил, что многие недооценивают опасность инфекции. Он добавил, что, коронавирусная инфекция очень заразная и представляет серьезную угрозу для некоторых групп населения.

Ранее США приостановила взносы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Президент США Дональд Трамп пояснил, что организация не смогла адекватно получить информацию и поделиться ею своевременно. Поэтому она не смогла выполнить свое основное предназначение и должна понести ответственность.

В мире зафиксировано 2 458 150 случаев заражения инфекцией. Погибли 168 906 человек, по данным института Хопкинса.