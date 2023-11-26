Мир 26 ноября 2023, 03:25 «Самое позднее — до февраля». В США рассказали, сколько продержится Украина Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: Украина не сможет продержаться дольше февраля РИА «Новости»

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В США дали прогноз по срокам завершения конфликта на Украине. По словам бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, Украина продержится до января-февраля следующего года. Такое мнение он высказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

«Фактическая способность Украины выдержать этот конфликт закончится к январю, может быть, самое позднее к февралю», — заявил эксперт.

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Джонсон уточнил, что такой прогноз связан с нежеланием Запада и дальше оказывать финансовую поддержку Украине. При этом аналитик выразил уверенность, что американские власти будут до последнего отрицать поражение киевских властей.

«Даже если посадить их голыми на кол в пустыне, облить бензином и поджечь, они все равно скажут, что огня нет, и им не жарко», — заявил Джонсон.

В начале ноября глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Россия одержит победу в конфликте, если США перестанут финансово поддерживать Украину.