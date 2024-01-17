Мир 17 января 2024, 20:30 «Самое опасное место». Украинский генерал рассказал, чем грозит потеря Купянска Генерал Кривонос: российская армия продвинулась на Купянском направлении РИА «Новости»

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Российская армия успешно продвигается на Купянском направлении, а ВСУ рискуют потерять важный железнодорожный узел в Купянске. Такое заявление сделал украинский генерал в отставке Сергей Кривонос в эфире местного телеканала «Фабрика новостей».

По словам военного, город сейчас — самое опасное место для ВСУ, а его потеря будет иметь серьезные последствия для всей линии боевого соприкосновения.

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«Купянск — мощная железнодорожная станция. Более того, это такая станция, которая позволит им потом очень спокойно вдоль всего фронта перекидывать силы и средства», — предупредил Кривонос.

Генерал отметил, что Вооруженные силы России активно прощупывают оборону противника и достигают тактических успехов благодаря работе артиллерии и большому количеству дронов.

Впрочем, угрозы для ВСУ есть и на других направлениях, потому что российская армия быстро перекидывает подразделения с одного участка на другой, добавил Кривонос.

Ранее бойцы ВСУ, воюющие на Купянском направлении пожаловались на растущее давление со стороны российских сил. По словам украинских военных, атаки российской армии идут волнами, причем каждая последующая сильнее предыдущей.