Самодельное взрывное устройство сработало в больнице Гонконга

Взрыв прозвучал в ночь на 27 января в туалете одной из больниц Гонконга. Там разорвалось самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал. Полиция занимается поиском виновных.

Как сообщила газета South China Morning Post, все случилось в Caritas Medical Centre примерно в 02:30 по местному времени (воскресенье 22:30 по мск). Около 20 пациентов пришлось эвакуировать.

«Сотрудники отделения экстренной помощи услышали в туалете громкие хлопки, после чего обнаружили, что в одной из кабинок произошел взрыв», — сообщил представитель больницы.

Больница сразу же обратилась в полицию и заявила, что готова сотрудничать с ней для расследования. Представитель центра подчеркнул, что осуждает действия неизвестных, поставивших под угрозу пациентов и все медицинское учреждение.

К месту ЧП приехали сотрудники полиции. Они сразу же поняли, что взорвалась самодельная бомба. На это указывали найденные в туалете электрические цепи, осколки от стеклянной бутылки и батарейки. Сейчас больница работает в обычном режиме.