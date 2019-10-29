Самодельная петарда убила американку на семейном празднике
В городе Ноксвилл (штат Айова, США) местная семья случайно собрала самодельное взрывное устройство, которое сработало и убило женщину. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на местные СМИ.
По данным издания, трагедия произошла во время семейного праздника, который был посвящен рождению будущего ребенка. Некоторые члены семьи решили создать запоминающееся зрелище. Эксперимент с взрывчатыми веществами окончился плачевно.
Порох вступил в реакцию с цветными порошками, и самодельная петарда взорвалась. 56-летняя женщина, присутствовавшая на празднике, погибла. Ее убило разлетевшимися осколками металлической трубы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.