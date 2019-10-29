Самодельная петарда убила американку на семейном празднике

По данным издания, трагедия произошла во время семейного праздника, который был посвящен рождению будущего ребенка. Некоторые члены семьи решили создать запоминающееся зрелище. Эксперимент с взрывчатыми веществами окончился плачевно.

Порох вступил в реакцию с цветными порошками, и самодельная петарда взорвалась. 56-летняя женщина, присутствовавшая на празднике, погибла. Ее убило разлетевшимися осколками металлической трубы. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.