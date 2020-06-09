Самодельная бомба взорвалась под машиной российского военного патруля в Сирии

Под автомобилем российского военного патруля в сирийском Кобани взорвалась самодельная бомба. Она была маломощной — никто не пострадал.

«Утром 9 июня в районе населенного пункта Кобани неизвестными была предпринята попытка воспрепятствования движению российского патруля военной полиции. При развороте в конечной точке маршрута российского автомобиля под ним произошло срабатывание взрывного устройства», — приводит РИА «Новости» текст сообщения российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС).

В Центре добавили, что взрывное устройство не было мощным. Именно поэтому в результате инцидента никто не пострадал. Все российские военные в целости и сохранности вернулись на базу.

Ранее стало известно, что РФ может увеличить свое военной присутствие в Сирии. Президент России Владимир Путин поручил Минобороны и МИД провести переговоры с сирийской стороной по этому вопросу. Российские военные получат дополнительную недвижимость и акваторию.