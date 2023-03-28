Мир 28 марта 2023, 11:32 Саммиты за демократию сочли проявлением неоколониальных практик США Представитель МИД Захарова: саммиты США являются проявлением неоколониальных практик РИА «Новости»

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Саммиты за демократию — это проявление неоколониальных практик США. За усилиями, направленными на их организацию, угадывается стремление узаконить американскими властями свои инструменты контроля. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в распространенном комментарии.

«Так называемые саммиты за демократию — это явное проявление неоколониальных практик во внешней политике США», — подчеркнула дипломат.

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Она обратила внимание, что за созывами подобных форумов стоит стремление сделать законными американские инструменты вмешательства в дела других стран.

С точки зрения американской политической элиты, Россия и Китай представляют собой автократические режимы. Этот ярлык стал поводом для консолидации западного сообщества.

Ранее секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что на саммите США снова лицемерно представят себя защитником международного права.