Саммиты БРИКС и ШОС отложили из-за коронавируса

Саммиты БРИКС И ШОС должны были пройти 21–23 июля, но мероприятия перенесли. Теперь саммиты пройдут позже из-за ситуации с распространением коронавируса.

«С учетом пандемии коронавируса в мире и связанных с ней временных ограничительных мер <…> принято решение о переносе на более поздний срок ранее запланированных на 21–23 июля 2020 года в Санкт-Петербурге встречи лидеров стран БРИКС и заседания Совета глав государств — членов ШОС», — сообщили на официальном сайте Кремля.

Теперь новые даты проведения саммитов будут назначать исходя из развития ситуации с пандемией в странах объединений и в мире в целом.

Ранее РИА «Новости» со ссылкой на высокопоставленный источник писало, что Россия решила отложить саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Мероприятие могут провести ближе к осени.

Сейчас по всему миру зафиксировано более 5,7 миллиона случаев заражения коронавирусом. В России за время распространения инфекции подтвердили 370 680 диагнозов. Вылечились от COVID-19 уже 142 208 пациентов. Скончались после заражения 3968 человек.