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    03 ноября 2021, 04:10

    Зеленский проигнорировал климатический саммит в Глазго

    Зеленский пропустил свое выступление на саммите в Глазго

    Анастасия Кукова

    На второй день климатического саммита в Глазго президент Украины Владимир Зеленский не появился на сессии, посвященной глобальной инициативе по сокращению выбросов метана. Он должен был выступить по этой теме.

    Зеленский проигнорировал климатический саммит в Глазго

    Как сообщило РИА «Новости», мероприятие модерировал спецпредставитель президента США по вопросам климата и экс-госсекретарь Джон Керри. В первой группе выступили американский и канадский лидеры Джозеф Байден и Джастин Трюдо. Во второй должен был высказаться Зеленский. Керри хотел его пригласить на трибуну, но его в зале не оказалось. Кроме Зеленского сессию проигнорировали еще несколько участников.

    На днях журналистам попались президент США Джозеф Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, уснувшие по время климатического саммита.