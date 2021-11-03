Зеленский проигнорировал климатический саммит в Глазго

На второй день климатического саммита в Глазго президент Украины Владимир Зеленский не появился на сессии, посвященной глобальной инициативе по сокращению выбросов метана. Он должен был выступить по этой теме.

Как сообщило РИА «Новости», мероприятие модерировал спецпредставитель президента США по вопросам климата и экс-госсекретарь Джон Керри. В первой группе выступили американский и канадский лидеры Джозеф Байден и Джастин Трюдо. Во второй должен был высказаться Зеленский. Керри хотел его пригласить на трибуну, но его в зале не оказалось. Кроме Зеленского сессию проигнорировали еще несколько участников.

На днях журналистам попались президент США Джозеф Байден и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, уснувшие по время климатического саммита.