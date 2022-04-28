Саммит Quad пройдет в Японии 24 мая

Саммит Quadrilateral Security Dialogue пройдет в Японии 24 мая. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генсека японского кабмина Хирокадзу Мацуно

По данным сайта «Аргументы и факты», на встречу приедет президент США Джо Байден. Он будет в стране с 22 по 24 мая.

23 мая президент планирует встретиться с японским премьер-министром Фумио Кисидой. А 24 мая примет участие в переговорах с представителями стран-участниц четырехстороннего диалога по безопасности — Японии, США, Индии и Австралии.