Саммит по Сирии с участием Британии, Франции, ФРГ и Турции пройдет в Лондоне
В столице Соединенного Королевства пройдет саммит с участием Британии, Франции, Германии и Турции, который будет посвящен урегулированию сирийского кризиса. Об этом сообщил RT со ссылкой на турецкие СМИ.
Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын уточнил, что саммит с участием четырех государств пройдет с третьего по четвертое декабря. Отмечается, что в Лондоне также состоится саммит Североатлантического Альянса.
В середине прошлого месяца французский президент Эммануэль Макрон объявил, что главы трех других стран намерены встретиться с турецким коллегой, дабы «восстановить согласованность» касательно того, чем является и чем должно быть НАТО.