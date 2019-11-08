Саммит по Сирии с участием Британии, Франции, ФРГ и Турции пройдет в Лондоне

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын уточнил, что саммит с участием четырех государств пройдет с третьего по четвертое декабря. Отмечается, что в Лондоне также состоится саммит Североатлантического Альянса.

В середине прошлого месяца французский президент Эммануэль Макрон объявил, что главы трех других стран намерены встретиться с турецким коллегой, дабы «восстановить согласованность» касательно того, чем является и чем должно быть НАТО.