Саммит G7 пройдет в Майами. Участие России еще обсуждается

«Основное внимание в ходе встречи будет уделено глобальному экономическому росту, вызовам, с которыми он сталкивается», — заявил исполняющий обязанности руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни.

Он также отметил, что дискуссия о возвращении России в саммит продолжается, однако решение будет принято позже. Есть вероятность, что Россию пригласят участвовать во встрече лидеров в качестве приглашенного участник.

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Встреча преимущественно будет посвящена современным вызовам мировой экономики.

В августе в СМИ сообщалось, что президент США, Дональд Трамп, допустил возможность возвращения формата G8 с Россией, однако, по его словам, российский президент может не принять приглашение, поскольку он гордый человек, а потому сам просить о подобном не станет.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года, после которого лидеры остальных стран «восьмерки» отказались приезжать на саммит в Сочи, проведя встречу в Брюсселе без участия Москвы.