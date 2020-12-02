Саммит G20 пройдет в Риме 30–31 октября 2021, сообщил премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Он опубликовал видеообращение в связи с председательством страны на саммите.

Конде уже обозначил основные темы итальянского председательства — это три «П»: «персоны, планета, процветание».

«Эти три полярные звезды поведут нас к заключительному саммиту лидеров 30 и 31 октября в Риме», — сообщил глава кабмина страны.

Главы МИД стран-учасниц встретятся 28–30 июня, министры культуры и туризма — 3–4 мая, главы министерств здравоохранения — 5–6 сентября.

В 2020 году саммит проходил под председательством Саудовской Аравии. 21–22 ноября была проведена видеоконференция, итогом которой стали договоренности между странами о справедливом распространении вакцин от COVID-19 и выстраивании эпохи после пандемии.