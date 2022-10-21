Евросоюз достиг соглашения по борьбе с энергокризисом | 360°

21 октября 2022, 04:16
Евросоюз достиг соглашения по борьбе с энергокризисом
Глава Евросовета Мишель заявил, что саммит ЕС достиг соглашения по борьбе с энергокризисом
Лидеры стран — членов Европейского союза достигли согласия в сфере борьбы с энергетическим кризисом. Такое заявление сделал в Twitter глава Евросовета Шарль Мишель.
«Саммит ЕС достиг соглашения по энергетике», — говорится в сообщении.
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Глава Евросовета пояснил, что лидеры 27 стран договорились о совместной работе над мерами по сдерживанию роста цен на энергоносители. Это касается домохозяйств и предприятий, отметил Мишель.
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Ранее Мишель сообщил, что Евросовет принял «молниеносное» решение о санкциях против Ирана за якобы поставку беспилотников для СВО. Ограничения ввели в отношении пяти иранцев и трех организаций, которые якобы поставляют России БПЛА.
Конфликт на Украине и энергетический кризис могут спровоцировать гражданские войны в Европе, такое мнение высказал американский обозреватель. Для европейцев зима без энергоносителей может стать «последней каплей». Европа столкнется с риском гражданских столкновений зимой, включая уличные протесты и демонстрации.
Евросоюз
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