Саммит ЕС одобрил новую сделку по Brexit

Премьер Великобритании Борис Джонсон заключил соглашение по Brexit с Евросоюзом. Саммит ЕС одобрил новый документ, согласно которому страна выйдет из союза 1 ноября 2019 года, сообщил глава Евросовета Дональд Туск.

Великобритания и ЕС договорились о новой сделке по Brexit Подробнее

«Мы завершили обсуждение сделки. Евросовет одобрил ее, и все выглядит так, что мы близки к последней части пути», — приводит его слова РИА «Новости».

Также было опубликовано соответствующее заявление по итогам саммита.

«Евросовет одобряет соглашение о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского союза <…> предлагает ЕК, Европарламенту и Совету предпринять необходимые шаги для обеспечения того, чтобы соглашение могло вступить в силу 1 ноября», — сказано в документе.

Ранее британский премьер заявил, что смог достичь новых договоренностей по Brexit с ЕС. Он предложил парламенту поддержать документ на очередном заседании 19 октября.

Стороны в течение суток не прерывали переговоры, на которых шло согласование дополнительного протокола. Бумаги на 100 страниц содержали положения по Северной Ирландии.

Великобритания решила выйти из Европейского союза еще летом 2016 года. Тогда 51,9% голосовавших поддержали Brexit. Но разногласия сторон не дали стране покинуть ЕС в марте 2019-го и дату начали переносить. Как заявлял Джонсон, Brexit состоится 31 октября даже без сделки по жесткому сценарию.