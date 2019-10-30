Саммит АТЭС перенесли в Малайзию

Таким образом, организация поддержала решение Чили отменить саммит в Сантьяго, который должен был пройти в ноябре в этом году. Также был отменен Климатический форум COP25.

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Президент Чили Себастьян Пиньера объявил о таком решении сегодня, сославшись на то, что в стране следует сначала решить сложные социальные вопросы. «Это очень трудное решение, мы понимаем важность проведения АТЭС и COP», — сказал чилийский президент.

Однако в стране на данный момент, в нескольких крупных городах, в том числе и в столице Сантьяго, введены чрезвычайное положение и комендантский час в связи в широкими акциями протеста.

Поводом к массовым беспорядкам в чилийских городах стало повышение цен на проезд в метро. Протестующие также требуют лучших условий для жизни в стране, бесплатных образования и медицины.