Мир 13 сентября 2023, 03:30 Самку орангутанга использовали как секс-рабыню в Индонезии Mirror: самку орангутанга превратили в секс-рабыню и насиловали в Индонезии Freepik

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В Индонезии самку орангутанга по кличке Пони избивали и насиловали на протяжении нескольких лет. Об этой жуткой истории газете Mirror рассказали в Фонде выживания орангутангов острова Борнео.

По информации фонда, Пони держали в доме, прикованной к кровати. Хозяин дома сбривал с нее шерсть и предлагал всем желающим за деньги заняться с обезьяной сексом.

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Зоозащитники попытались спасти животное, но владелец не захотел лишаться тогда источника заработка. Тогда в дело вмешались полиция и военные.

После освобождения Пони попала в центр реабилитации на Борнео. Обезьяна была в шоковом состоянии, не проявляла интереса к окружающему миру и не умела сама добывать пищу. К ней не подпускали сотрудников-мужчин, чтобы лишний раз не травмировать психику животного.

Только спустя несколько лет Пони научилась добывать пищу и взаимодействовать с сородичами.

В начале сентября обезьяну, сбежавшую от хозяев в Москве, поймали в районе Выхино-Жулебино.