Мир 28 июня 2023, 22:41 «Сами вычеркнули себя». Запад остался без российских туристов из-за санкций и русофобии Путин: Запад лишился прибыли и туристов из РФ из-за санкций и русофобии Freepik

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Государства, которые вводят против России санкции и поощряют русофобию, непривлекательны для российских туристов. Об этом сообщил президент Владимир Путин в рамках совещания по вопросам развития туризма, передал ТАСС.

По словам главы государства, внутренний туризм в России в последнее время имеет положительную динамику. Одними из факторов такого сценария стали различные западные ограничения и процветающая русофобия в ряде государств.

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«По сути, они сами вычеркнули себя из списка туристических направлений, привлекательных для наших граждан и тем самым теряют и доходы, и репутацию, и доверие партнеров», — объяснил Путин.

Президент отметил, что значимым обстоятельством является выход российской туриндустрии на новый уровень, сфера повышает свою привлекательность для граждан. В стране идет активное развитие транспортной инфраструктуры, гостиничного бизнеса, курортов, ресторанов и общественных пространств.

Ранее стало известно, что страны Европы понесли серьезные убытки из-за отсутствия российских туристов. Государствам пришлось адаптироваться и переориентировать бизнес на путешественников из других мест.