«Сами у себя закупают это оружие». Почему США выгодно предоставлять Украине военную помощь
Президент США Джо Байден, решив выделить Украине 800 миллионов долларов на военную помощь, не только демонстрирует поддержку украинских военных, но и помогает зарабатывать на этой проблеме своему военно-промышленному комплексу. Об этом в эфире «360» заявил военный эксперт Виктор Литовкин.
«Это не просто деньги, которые выделяются на Украину. Это деньги, на которые американцы сами у себя закупают комплексы Javelin, БЗРК и другое оружие. Они сами у себя закупают это оружие, арендуют сами у себя самолеты, сами их перевозят и за это все платят теми деньгами, которые они выделили на помощь Украине. Фактически перекладывают из одного американского кармана в другой американский карман», — пояснил эксперт.
Он отметил, что расплачиваться за американскую помощь придется следующим поколениям украинского народа, потому что это не подарок от США, а фактически кредиты, которые придется выплачивать со всеми вытекающими последствиями.
Джо Байден 16 марта объявил о предоставлении Украине дополнительной военной помощи еще на 800 миллионов долларов. При этом он напомнил, что на прошлой неделе Вашингтон выделял 200 миллионов долларов на поставки вооружений и амуниции Украине.
Он пояснил, что среди предоставляемой помощи — 800 единиц зенитных вооружений, в том числе системы дальнего радиуса действия, девять тысяч единиц противотанковых вооружений, семь тысяч единиц стрелкового оружия, включая пулеметы, дробовики, гранатометы, и 20 миллионов единиц различных боеприпасов, включая артиллерийские.