«Сами не соблюдаем никакие законы». Комик Джимми Дор раскрыл суть внешней политики США | 360°

Мир 27 октября 2022, 09:43 «Сами не соблюдаем никакие законы». Комик Джимми Дор раскрыл суть внешней политики США Стендап-комик Джимми Дор обвинил власти США в несоблюдении международных норм в Сирии

Читать 360tv в

Американский комик и радиоведущий Джимми Дор раскритиковал американские власти в эфире своего шоу за несоблюдение международных норм в Сирии, Афганистане, Ливии и Ираке. Запись опубликовал в своем Telegram-канале телеканал Iranic TV.

Он прокомментировал заявление одного из американских политиков. Джимми Дор спросил, почему войска не соблюдали нормы международного права во время крупнейших за последние 20 лет конфликтов. Комик обвинил США в оккупации Афганистана, убийстве миллионов людей в Ираке, полном разрушении Сирии и Ливии.

Реклама

«Америка хочет контролировать мир, говоря, что законы, основанные на международных порядках, означают то, что мы говорим, и мы не соблюдаем никакие законы», — заявил он.

Реклама

Ранее официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что США не извлекли урока из провальной афганской кампании. Стратегия доминирования не сработала, как и универсальный, по мнению американских чиновников, план навязывания демократии. Постпред России при ООН Василий Небензя упрекнул Белый дом в циничности — политики призвали Китай и Россию выделить деньги на восстановление Афганистана от последствий американской оккупации.