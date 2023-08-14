Мир 14 августа 2023, 01:47 Самая заминированная страна мира пожаловалась на нехватку саперов Минобороны Украины: самой заминированной стране мира не хватает саперов РИА «Новости»

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Украина является самой заминированной страной мира, при этом остро нуждается в саперах и технике, которая освободит от мин линию боевого соприкосновения. Об этом в интервью британской газете The Guardian рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников.

«Сотни километров минных полей, миллионы взрывных устройств, в некоторых частях линии боевого соприкосновения до пяти мин на квадратный метр.<…> У нас есть опытные саперы и современное оборудование, но их крайне недостаточно», — заявил украинский министр обороны.

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Российские минные поля, по словам Резникова, представляют серьезную опасность, для их разминирования нужно, чтобы союзники «расширили и ускорили» подготовку украинских специалистов. Министр обороны предложил странам типа Японии, которые не хотят предоставлять летальное вооружение, отправить на Украину оборудование для разминирования.

Резников признал, что некоторые из установленных мин — украинские. Он отметил, что «жизненно необходимо расширить и ускорить подготовку саперов», которые нужны «здесь и сейчас».