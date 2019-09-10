Самая тучная модель мира подчеркнула грудь на подиуме в Нью-Йорке

На Нью-Йоркской неделе моды на подиум вышла самая тучная в мире модель Тесс Холлидей. На своей странице в Instagram она рассказала, как это было.

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Модель категории «плюс-сайз» стала частью показала бренда Chromat. На подиуме она появилась в светлом платье без рукавов, но с оригинальным вырезом. Принт ткани содержал надпись Sample Size («образцовый размер»).

Платье входит в коллекцию весна-лето 2020. Стилисты добавили к наряду Холлидей синие серьги и яркий макияж. На ногах тучной модели оказались белые сандалии на невысоком каблуке.

Тесс Холлидей появилась на подиуме под восхищенные возгласы зрителей. Когда она дошла до края, она наклонилась и приподняла руками свою грудь, заставив присутствующих обратить на нее внимание.

Самой тучной модели в мире сейчас 34 года. Ее рост составляет 165 сантиметров. Согласно данным Википедии, Тесс Холлидей носит одежду 22 американского размера, что соответствует российскому 56-му.