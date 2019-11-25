Самая тяжелая сувенирная монета появилась в Великобритании. Она весит 5 кг

Британский монетный двор выпустил новые сувенирные монеты, весом в два и пять килограммов. Самую тяжелую из серии Great Engravers изготовили в единственном экземпляре и уже успели продать.

«Great Engravers — посвящена лучшим художникам, работавшим над британской чеканкой. Восстановленный из оригинального штампа, мы использовали современные и традиционные техники, чтобы вдохнуть новую жизнь в шедевр Уильяма Вайона „Уна и лев“», — сказано в сообщении монетного двора Великобритании в Twitter.

Всего было выпущено пять сувенирных монет. Пятикилограммовая номиналом в пять тысяч фунтов стерлингов уже нашла своего покупателя. Но неизвестно, за какую именно сумму приобрели эту монету. Остальные сувенирные монеты сделали весом в два килограмма и собираются продать за 120 тысяч фунтов.

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Британский гравер и скульптор Уильям Вайон в 1839 году стал автором монеты, посвященной началу правления королевы Виктории. Свой дизайн он назвал Una And The Lion (Уна и Лев), который был признан самым красивым среди изображений на монетах Великобритании.