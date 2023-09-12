Мир 12 сентября 2023, 21:28 «Самая сложная операция в мире». Американца несколько дней вытаскивали из пещеры в Турции NYT: американского спелеолога спасли после двухнедельного заточения в пещере Freepik

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Американского спелеолога Марка Дики вызволили из подземной ловушки на юге Турции. О спасательной операции, к которой присоединились более 180 человек из восьми стран мира, рассказала газета The New York Times.

Опытный спелеолог Марк Дики участвовал в экспедиции по исследованию пещеры Морка на юге Турции. Это одна из самых глубоких пещер страны. На глубине около тысячи километров у 40-летнего американца внезапно началось кровотечение в брюшной полости. Так как радиосвязь под землей не работает, один из спелеологов выбрался на поверхность, чтобы позвать на помощь.

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В спасательной операции участвовали более 180 человек из восьми стран мира. В ней также задействовали вертолеты и спецтехнику.

«Это одна из самых сложных пещерных спасательных операций в мире», — заявил представитель турецких спасателей Реджеп Салчи.

Во время операции спасатели на лебедках спускали в пещеру еду, воду, лекарства и кровь для переливания. Саперы взрывали узкие проходы, чтобы вытащить пострадавшего.

В итоге американца привязали к носилкам и подняли на поверхность. Только сам подъем занял несколько дней.

В августе прошлого года спелеологи открыли самую глубокую пещеру Австралии. Ее глубина — 401 метр. Ранее самой глубокой на континенте считалась 397-метровая пещера Niggly.