Самая молодая когрессвумен США может стать президентом в 2024 году

СМИ составили список вероятных кандидатов на пост президента США в 2024 году от партии Демократов. На первом месте оказалась одна из самых ярких женщин американской политики конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес.

Так как нынешнему кандидату от Демократов Джо Байдену 77 лет, то даже при его победе на выборах 2020 года он вряд ли останется на второй срок, считают авторы материала. В рейтинге портала The National Interest оказалось пять имен, его возглавила 30-летняя Окасио-Кортес.

Пока она является самым лучшим претендентом на выборах 2024 года. В 29 лет она избралась в Конгресс, став самой молодой женщиной на этой должности. Родом Александрия из небогатой семьи, она продвигает ряд популярных идей, в том числе защиту рабочего класса, доступность медицинских услуг, образования, а также экологичный подход к экономике.

В тройку также вошли губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, ставший популярным благодаря увеличению минимальной зарплаты в штате до 15 долларов в час, а также бывший мэр Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттиджич, уже баллотировавшийся на пост президента в этом году.