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    26 июля 2020, 02:45

    Самая молодая когрессвумен США может стать президентом в 2024 году

    Александра Каширина

    СМИ составили список вероятных кандидатов на пост президента США в 2024 году от партии Демократов. На первом месте оказалась одна из самых ярких женщин американской политики конгрессвумен Александрия Окасио-Кортес.
    Самая молодая когрессвумен США может стать президентом в 2024 году

    Так как нынешнему кандидату от Демократов Джо Байдену 77 лет, то даже при его победе на выборах 2020 года он вряд ли останется на второй срок, считают авторы материала. В рейтинге портала The National Interest оказалось пять имен, его возглавила 30-летняя Окасио-Кортес.

    Пока она является самым лучшим претендентом на выборах 2024 года. В 29 лет она избралась в Конгресс, став самой молодой женщиной на этой должности. Родом Александрия из небогатой семьи, она продвигает ряд популярных идей, в том числе защиту рабочего класса, доступность медицинских услуг, образования, а также экологичный подход к экономике.

    В тройку также вошли губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, ставший популярным благодаря увеличению минимальной зарплаты в штате до 15 долларов в час, а также бывший мэр Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттиджич, уже баллотировавшийся на пост президента в этом году.

    Новости SMI.FM