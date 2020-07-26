Самая молодая когрессвумен США может стать президентом в 2024 году
Так как нынешнему кандидату от Демократов Джо Байдену 77 лет, то даже при его победе на выборах 2020 года он вряд ли останется на второй срок, считают авторы материала. В рейтинге портала The National Interest оказалось пять имен, его возглавила 30-летняя Окасио-Кортес.
Пока она является самым лучшим претендентом на выборах 2024 года. В 29 лет она избралась в Конгресс, став самой молодой женщиной на этой должности. Родом Александрия из небогатой семьи, она продвигает ряд популярных идей, в том числе защиту рабочего класса, доступность медицинских услуг, образования, а также экологичный подход к экономике.
В тройку также вошли губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, ставший популярным благодаря увеличению минимальной зарплаты в штате до 15 долларов в час, а также бывший мэр Саут-Бенда (штат Индиана) Пит Буттиджич, уже баллотировавшийся на пост президента в этом году.